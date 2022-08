Podekscytowana Sara James w kosmicznej stylizacji dokazuje na ściance podczas półfinału amerykańskiego "Mam Talent" (ZDJĘCIA)

Izabela 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Powiem tak. Głos mega. Prezencja też. ALE , źle dobrany utwór !!! Piosenka ,która nie pokazuje jej potencjału. Nie pokazała swojego głosu. Nie pojawiły się ciarki. Nie było osłupienia jak na eliminacjach., gdzie Simon oszalał na punkcie utworu który zaśpiewała. Tu poprostu było dobrze i nic więcej . Sama sobie zrobiła krzywdę wybierając ten utwór. Tyle piosenek !! Czemu akurat ta ??? Taki pospolity i nudny kawałek. Mało znany i nie wpadający do ucha. Widownia spała. Trzymam za Sarę kciuki , ale słabo to widzę. Sama sobie strzeliła w kolano. Bo Głos to ona ma napewno. Ale musi go pokazać w dobrym utwarze . Dać się usłyszeć, a nie mruczyc coś po cichu na zamkniętym gardle. Sara na finał wybierz inny utwór . Please!!! Bo tu nie powaliłaś nikogo na kolana jak za pierwszym razem. Było poprostu poprawnie.