Podekscytowany Marcin Gortat baluje w Kalifornii z Emily Ratajkowski! (FOTO)

Choć Marcin Gortat zasłynął dzięki osiągnięciom sportowym na skalę światową, to od pewnego czasu media żywo interesują się przede wszystkim jego życiem prywatnym. Z pewnością miał na to wpływ jego związek z Alicją Bachledą-Curuś, dla której koszykarz nawet przeprowadził się do Los Angeles. Mimo że relacja sportowca i aktorki to już przeszłość, jego sprawy sercowe nadal budzą zaciekawienie.