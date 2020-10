Podłamana Blanka Lipińska chrypi na Instagramie: "Niestety, to była CIĘŻKA NOC"

Soo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiecie co jak ktos nie akceptuje samego siebie, jest brzydki pomino operacji a pozniej jeszcze o tym mowi to po co zamieszcza swoj wizerunek w takim niekorzystny świetle no po co ? Ciezko sie na to patrzy i nie mowie tego złośliwie. Nie ma w tym nic atrakcyjnego zeby nie powiedziec tandeta