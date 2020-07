Poetycka Magda Gessler przypomina o zasadach bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej: "Nosimy maseczki dla róży, dla możliwości podróży" (WIDEO)

Pomyśl 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 5 Odpowiedz

Ministerstwo podało informacje o nowych zarażeniach. Odnotowano ponad 600 nowych przypadków. Jest to największa dobowa liczba zakażeń w Polsce. Poinformowano także o śmierci kolejnych 15 osób zakażonych. Po ogłoszeniu tej informacji, rzecznik ministerstwa zaapelował o przestrzeganie nakazów obowiązujących w czasie pandemii. Rano rzecznik rządu informował, że rząd przygotowuje się do potencjalnego powrotu pandemii koronawirusa. Czyli straszna pandemia nam się tu szerzy, ludzie chorują i masowo umierają.Ale czy na pewno o to chodzi? Dalej można doczytać: "Z przykrością informujemy o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 80-K, 91-M, 68-M, 88-M, 62-M, 87-M Kraków, 59-K Nowy Sącz, 82-K Kędzierzyn Koźle, 83-M Tychy, 90-K Racibórz, 64-M Gliwice, 81-K Radom, 79-M Grajewo, 81-K Zielona Góra, 72-K Poznań. Większość osób miała choroby współistniejące" - poinformowało ministerstwo na Twitterze. Dokonując prostej analizy tych danych, mamy: zmarło 7 kobiet w wieku: 80, 59, 82, 90, 81, 81, 72 Średnia ich wieku to 545 / 7 = 77,87 lat zmarło 8 mężczyzn w wieku: 91, 68, 88, 62, 87, 83, 64, 79 Średnia ich wieku to 622 / 8 = 77,75 lat Razem średnia wieku wszystkich którzy umarli to 77,8 lat. Jaka jest przeciętna długość życia Polaków? Odpowiedź:77,85 lat(a) (2017) Czy tylko mi się wydaje, że ktoś nas robi w bambuko i wmawia nam, że osoby normalnie umierające na starość z powodu stosunkowo drobnych infekcji (które w tym wieku często są śmiertelne) to jest jakiś olbrzymi kataklizm?