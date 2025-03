Pokazaliśmy Magdzie Gessler popisową deskę Meghan Markle: "PROPAGANDA! Nienawidzę, jak ktoś drobi mi owoce"

Pani Magdo, ktoś ty chyba nie zna znaczenia słowa propaganda… Faktycznie, program Meghan mógłby przekazywać trochę ambitniejsze treści 😅. To co do tej pory można było zobaczyć ani nie zaskakuje, ani jakoś szczególnie nie inspiruje. Raczej program stworzony po to, żeby Meghan miała przestrzeń aby się pokazać… A że sama jej obecność jest gwarancją oglądalności (bo jeden jest ciekawy jak to wygląda, inny o co tyle szumu, a jeszcze inny bo ma ochotę się pośmiać) to produkują takie programy. Skoro program zarabia i generuje ruch, to znaczy że jest ok.