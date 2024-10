Policja poszukuje dwóch kobiet, które spędziły z Liamem Payne'em wieczór przed jego śmiercią

O macie, już oskarża liście partnerkę że jej wina bo go zostawiła (albo poprzednia że jej wina bo powiedziała głośno o piekle jakie jej zgotował) a on już chwilę po wyjeździe partnerki zaprosił do pokoju dwie obce kobiety, może nawet opłacone if you know what I mean. Macie swojego uciśnionego artystę o wrażliwym sercu...