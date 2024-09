Polsat odwołuje castingi do "Must be the Music" z powodu powodzi. Stacja wydała oświadczenie: "Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie"

Mariusz trochę dziwnie się tu(w tym miejscu nad morzem) czuję. Przedwczoraj nad ranem(4:00)gdy wychodziłam z apartamentowca(gdzie mam opłaconą miejscówkę) najpierw podjechało czarne auto ale takie porządne nie byle jakie( coś w stylu jakim wożą się politycy ), gość stanął na środku ulicy i gapił się w moją stronę i to długi czas to trwało a nikogo innego nie było w pobliżu tylko ja i mój piesio. Zaraz po czarnym aucie podjechało białe i też takie z górnej półki ale ten gościu był tak bezczelny że podjechał koło mnie i tak stał na środku ulicy, poczułam się dosyć dziwnie bo to nie jest normalne że ktoś ciebie obserwuje , potem za mną kawałek podjechał gdy zobaczył że biorę psa pod pachę i przyśpieszyłam kroku wracając do mieszkania, zatrzymał się pod samymi drzwiami i tak stał przez dłuższą chwilę. Przed chwilą wróciłam ze sklepu netto jacyś dwaj goście gapili się na mnie, stanęli mi na środku chodnika więc weszłam na ulicę by ich ominąć -gdy ich minęłam to usłyszałam jak jeden do drugiego mówił "to jest raczej ona". Dzisiaj z rana somsiad z tego samego apartamentowca gdzie odpoczywamy zaczepił moją mamę i zapytał ją czy jest z wiadomego kraju bo ostatnio tu przychodzi taka podobna do Pani razem z pieskiem do jednej somsiadki na dole. Wie Pani bardzo dużo tutaj się wprowadziło niebiesko-żółtych a my tu(w Kołobrzegu) ich nie tolerujemy, jesteśmy na nich cięci. Oczywiście moja mama zaprzeczyła i wyjaśniła że jest Polką w żadnym wypadku wiecie o kim mowa. Na mnie też się ludzie dziwnie patrzą a ja jestem rasowa słowianka , PRAWDZIWA POLKA Z DZIADKA I PRADZIADKA.