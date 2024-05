Polsat się DOIGRA? Do KRRiT napłynęły skargi w sprawie Dagmary Kaźmierskiej. "Wszczęto postępowanie"

Barbara 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Ludzie wrzućcie na luz!Kobieta była winna -była,otrzymała karę -otrzymała ,odsiedziała za przewinienie - odsiedziała!!!!Wiec co to za idiotyczne teksty na tym Pudlu i kto je pisze!Dla mnie kobieta zarypista.Nie robi z siebie anioła i nie udaje cnotliwej zalotnicy jak wszystkie albo prawie wszystkie te telewizyjne napompowane silikonem i wypełniaczami lalę.Telewizja to nie wybory do sejmu!Masz życzenie i ci się podoba to oglądasz a jak cię wkurza to wyłączasz i lulu !Ten cały szum wokoło Pani Dagmary to robota zawistnych i zazdrosnych że kobitka dała radę się pozbierać i jeszcze zarobić kasę!Oby tak dalej Pani Dagmaro!!!!!