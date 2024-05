Dagmara Kaźmierska złośliwie odpowiada na komentarze. "Uciekło się z Polski, co?". OBRAZIŁA jednego z internautów

Polka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skonczcie po Niej jeździć nikogo nie zabiła swoje odsiedziała 😡 nie bronie Jej bo postąpiła zle ale to były dorosłe dziewczyny a nie małolaty gorzej jakby to były dzieci to by była pedofilia teraz do nikogo ręki nie wyciąga nic nie ukrywała przyznała wszyscy wiedzieli o Jej przeszłości 😡każdemu trzeba dać szansę 👎 więc Jej dajcie spokój bo to już nudne 🤔niedługo wyjdzie Wiśniewska morderczyni Madzi i będziecie mieli temat do pisania bo ona naprawdę zrobiła źle i o niej możecie nawet nakręcić film bo ona by tegonsprno chciała 😥😥