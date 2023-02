Polska streamerka POTRĄCIŁA PSA w trakcie transmisji! Wini właściciela: "Psy nie powinny być na wolności"

Mila 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A zgodne z prawem jest nagrywanie się/streaming na telefonie podczas prowadzenia auta?! Co to za chora moda na śpiewanie i gadanie do kamery podczas jazdy albo przeprowadzanie wywiadów? Czemu policja nic z tym nie zrobi? Przecież to rozprasza uwagę kierowcy, a każdorazowe oderwanie się żeby spoglądać do kamery albo klikanie na telefonie może skończyć się tragicznie - dla kierowcy, uczestników ruchu, w tym zwierząt! Dramat.