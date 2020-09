Polski "Żywy Ken" planuje kolejne operacje plastyczne: "Efekt jest ZBYT NATURALNY"

Michał Przybyłowicz, znany jako "polski Żywy Ken", od lat skupia się na tym, by upodobnić się do chodzącej lalki. Celebryta nie żałuje środków na kolejne zabiegi, które mają przybliżyć go do ideału. Ostatnio pochwalił się skomplikowaną operacją, której celem było wyzwolenie go z kompleksu "zbyt mało rozbudowanej klatki piersiowej".