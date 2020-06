"Pomysłowa" Lexy Chaplin wspomina nocny rajd na hulajnodze: "Wpadłyśmy na pomysł, żeby zatrzymywać się przy każdym barze i BRAĆ SHOTA"

Chciałam wam opowiedzieć o tym, co się stało przedwczoraj. Story time! Usiądź wygodnie, bo to może trochę potrwać... Spałam u Justyny i było nam trochę nudno. Stwierdziłyśmy we're young, free and dumb i nie mamy pieniędzy, więc zróbmy coś fajnego. Wpadłyśmy na pomysł, żeby wziąć lime'a, wiecie, te elektryczne skutery, i przejechać się po Warszawie, gdziekolwiek, tak bez celu. I zatrzymywać się przy każdym barze i brać jednego shota. Oczywiście alkohol tylko dla 18+ . Remember, b*tch. Alcohol is dangerous and bad - relacjonowała na swoim InstaStory 20-latka, tradycyjnie przeplatając język polski z angielskim.

To było bardzo zabawne, jeździłyśmy od baru do baru. Mogłyśmy poznać wiele fajnych osób, byłyśmy też w gaybar. Nagle ktoś do nas krzyczy: "Siema, może chcecie iść z nami? Mamy lożę, darmowy alkohol i coś do noska". Nie dzięki, my dziś same jeździmy. Coś do noska? Często się zastanawiam, jak ludzie proponują narkotyki. Ludzie tak robią, to smutne i złe. (...) On nam proponuje coś do noska and I'm like, b*tch, mam nadzieję, że to spray, bo mam alergię. Ale chodziło o narkotyki - burzyła się Chaplin.