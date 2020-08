Pomysłowy Jakub Rzeźniczak randkuje NA KWARANTANNIE: "Postanowiliśmy zrobić sobie randkę NA BALKONIE" (FOTO)

Edyta Zając o kryzysie w małżeństwie: "Zamknęłam ten trudny etap w swoim życiu"

Niedawno piłkarz i modelka wypoczywali wspólnie na wczasach w Monako. Po skończonym urlopie Rzeźniczak na dobre powrócił do treningów. Niestety, w związku z tym, że u jednego z zawodników Wisły Płock wykryto koronawirusa, Kuba zmuszony jest odbyć kwarantannę. W przymusowej izolacji towarzyszy mu oczywiście partnerka. Zdaje się jednak, że zamknięcie w domu jeszcze nie daje im się we znaki. W niedzielę sportowiec pochwalił się kolejną fotografią z dziewczyną. Niemożność wyjścia z mieszkania nie przeszkodziła im zarówno w tym, by szeroko uśmiechnąć się do zdjęcia, jak i porządnie się wystylizować.