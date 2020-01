Popek i Pomidor dołączyli do najnowszego albumu kopie sądowych dokumentów...

Najnowszy krążek Popka i Pomidora już wkrótce trafi do sprzedaży. Okazuje się, że na fanów, którzy zdecydują się na zakup płyty czeka osobliwa niespodzianka. Raperzy zdecydowali się bowiem dołączyć do wydawnictwa dokumenty sądowe , potwierdzające zawarcie przez nich ugody z prokuratorem . O swojej decyzji Popek poinformował wielbicieli za pośrednictwem Instagrama.

" Jako bonus do płyty dorzucamy papier z naszej sprawy , bo jak słyszeliście w dissach przypruła się do nas banda p...łów. My żeśmy nie odpisywali, bo szkoda bitów i robić fejmu takim p...łom, ale papier mówi wszystko. Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce przeczytać papier, zapraszam na moje koncerty albo bezpośrednio do mnie" - wytłumaczył w nagraniu raper.

"Papier poleciał w świat i okazało się, że na mnie i Krzysia się roz...ali. My po 15 latach poszliśmy na samoukaranie, żeby to zakończyć. No i co ty prujdupo, dostałeś papier, przeczytałeś? No to teraz udostępnij wszystkim" - mówił w kolejnym poście Popek.