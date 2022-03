Poruszeni książę Wiliam i Kate Middleton odwiedzają Ukraińskie Centrum Kultury w Londynie: "Czujemy się TACY BEZUŻYTECZNI" (ZDJĘCIA)

Książę William i Kate Middleton nie ograniczyli się jednak tylko do symbolicznych gestów. W środę małżonkowie postanowili czynnie wesprzeć obywateli Ukrainy i odwiedzili Ukraińskie Centrum Kultury w Londynie. Na miejscu książę i księżna Cambridge spotkali się z członkami ukraińskiej społeczności oraz wolonatariuszami. Wnuk królowej Elżbiety II i jego żona usłyszeli nieco o podejmowanych w centrum inicjatywach i formach wsparcia dla Ukrainy, pomogli również w segregowaniu i pakowaniu przekazanych ostatnio organizacji darów.

Okazuje się, że książę wraz żoną rozmawiają o wojnie ze starszymi pociechami, Georgem i Charlotte. William zasugerował jednak, iż opowiadanie dzieciom o obecnej sytuacji wcale nie należy do łatwych. Jak podkreślił, musi "ostrożnie dobierać słowa", by wyjaśnić potomstwu, co obecnie dzieje się na świecie.