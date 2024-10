Poruszenie pod postem Małgorzaty Sochy. Pokazała, jak przystroiła dom na Halloween. Internauci: "To nie nasze święto"

Tegoroczne święto Halloween wzbudza wyjątkowo dużo emocji. Zaczęło się od Piotra Mroza, który przed kamerą Pudelka, wymachując różańcem, przyznał, że "Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec". Z kolei Skolim, równie wierzący celebryta, zaapelował, by nie dorabiać ideologii do zabawy, w której przebrane dzieci zbierają cukierki.