Skolim jest wierzący, ale nie ma problemu z Halloween. Apeluje do innych katolików: "NIE PRZEGINAJCIE PAŁY"

Nie mozna byc troche wierzacy, tak samo jak nie mozna byc troche w ciazy. Ten kto rzeczywiscie wierzy w Boga, nie obchodzi Halloween. Proste. Nie wiem po co, co roku bije sie piane i szuka argumentow, aby polaczyc jedno z drugim. Tutaj nie ma kompromisow. Przy wielu kosciolach w tym czasie organizuje sie Bale Wszytskich Swietych, jesli ktos ma ochote sie przebrac. Ale nigdy nie sa to tresci w jakikolwiek sposob promujace "ciemnosc" i wszystko co za nia idzie... Wiec dajmy juz spokok i dajmy ludziom robic to, w co wierza. Ale nie udawajmy, ze wierzymy, ale tez lubimy swietowac Zlego. Po prostu tu nie ma kompromisu.