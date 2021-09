Natalia Klimas wspomina zamach na World Trade Center. Leciała wtedy do Nowego Jorku: "Mojej mamie TRYSNĘŁA KREW Z NOSA"

Joanna 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Zanim lekarze będą walczyć o kasę, to niech się zastanowią czy są dobrzy w tym co robią. Przez takich konowałów zostałam przyduszona przy porodzie czego skutkiem jest padaczka. Kolejny przykład będąc dzieckiem miałam ranę na dłoni, która się jadziła i nie chciała goić. Poszłam z mamą do ośrodka zdrowia, żeby coś na to zaradzili bo paskudnie wyglądało. Powiedziała pielęgniarka, że oni się mną nie zajmą. Doszło do zakażenia, czerwona kreska była już na ramieniu. Następny przykład dentystka nie wyrwała mi całego zęba 7 dolnej. Zębofól bolał strasznie, nie chciał się goić. Dentystka umyła ręce. Wysłała mnie do internisty po antybiotyk, tą odebrała mnie znowu do dentysty, która to powiedziała, że się nie podejmie wyciągnięcia mi kawałka zęba bo nie ma na tyle doświadczenia. Kółka dni się męczyłam miałam gorączkę wymioty. Ostatnio prosiłam o badania ogólne, oprócz padaczki mam przewlekłe zapalenie żołądka i uszkodzone jelita. Mam ograniczony jadłospis i teź składniki odżywcze się nie przyswajają, biorę silne leki więc zaczęły mi bardzo wypadać włosy. Poprosiłam o skierowanie na morfologię i badania. Lekarz powiedział, że mi nie da bo w lutym miałam robioną i próby wątrobowe miałam ZROBIONE NA WYROST. To są właśnie panowie doktorzy. Niech się waią!!! Nie zasługujecie na taką kasę i szacunek!!!