Posiadłość Romualda Lipki trafiła na sprzedaż za kosmiczną kwotę. Muzyk miał tam m.in. basen i rozległe piwnice

i to są ci biedni artyści co się skarżą jakie to niskie emerytury mają, ale jakoś o zwolnieniu podatku, tantiemach z praw autorskich dzięki którym żyją na bardzo wysokim poziomie zapominają wspomnieć, oni mają kasy jak lodu, a że nie płaci się składek to jest potem co jest, powiedzcie szaraczki kogo z was stać na taki dom albo na stare lata sobie taki kupicie za ciężką codzienną pracę, nie odmawiam im życia w luksusie czy talentu, ale trochę pokory by się przydało, a prym w narzekanie prowadzi niejaki Świerzyński i kolega ś.p. Pana Lipko, Krzysiu Cugowski co ma kilkadziesiąt nieruchomości na terenie Lublina i w okolicy