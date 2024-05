Powróciły spekulacje, że Avril Lavigne nie żyje i zastąpiła ją SOBOWTÓRKA. Tak zareagowała na pytanie o "Melissę". Koniec domysłów? (WIDEO)

Avril Lavigne nie żyje i zastąpiła ją sobowtórka? Musiała zabrać głos

Temat co jakiś czas wraca do mediów, a sama Avril wiele razy podkreślała, że to absurd i nikt jej nie musiał i nie musi zastępować. Teraz wątek teorii spiskowej powrócił za sprawą wywiadu z Lavigne w ramach podcastu "Call Her Daddy". Sama zainteresowana twierdzi, że podchodzi do sprawy z humorem. Na pytanie o to, czy nazywa się Avril Lavigne, potwierdziła, ale z lekkim niedowierzaniem.