Poznajecie? Tak, to Heidi Klum. Kolejny raz udowodniła, że KRÓLOWA HALLOWEEN jest tylko jedna!

Klum zorganizowała z okazji Halloween wystawną imprezę i zaprosiła na nią znanych znajomych. Gwoździem programu była prezentacja tegorocznego przebrania jej i męża, Toma Kaulitza, którzy wcielili się w postacie z filmu "E.T." Stevena Spielberga. Wygląda na to, że modelka zaraziła muzyka Tokio Hotel miłością do tego święta, bo oboje wyraźnie wczuli się w role.