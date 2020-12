Prawniczka krytykuje Diora za reklamy z Johnnym Deppem: "To praktycznie PRZYZWOLENIE na przemoc wobec kobiet"

Ania 58 min. temu zgłoś do moderacji 124 16 Odpowiedz

Kiedy wiadomo że mężczyzna robi takie rzeczy, musi ponieść konsekwencje. A kiedy kobieta robi takie rzeczy? Jestem kobieta i uważam, że powinno to działać w obie strony. Ja osobiście uważam, że ona święta nie jest i zapewne dochodziło tam do rekoczynow z obu stron więc są siebie warci. A Deepa szanuje jako aktora, życie prywatne to inna sprawa. Mogła odejść wcześniej skoro rzeczywiście do takich sytuacji dochodziło. A moim zdaniem wybiła się na nim, niszcząc go przy okazji. A najbardziej śmieszy mnie fakt że osoby trzecie mają jak zwykle coś do powiedzenia. Jak ta nasza rodowta Maja Staśko, jak tylko znajdzie temat pod który może się podłączyć i dorzucić swoje 3 grosze nie znając sprawy, to i tak zabierze głos.