Prawnik Diddy'ego WYCOFAŁ SIĘ z reprezentowania go w sądzie

Naprawdę dla was to jest zaskakująca decyzja? Dla mnie to jest dowód na to, że ten człowiek po prostu jest honorowy i nie łakomi się na każde pieniądze, jakie jest w stanie zarobić. Istnieją ludzie, którzy chełpią się swoim majątkiem, tylko szkoda, że niekoniecznie wszyscy doszli do niego etycznie, i wcale nie mam tu na myśli zgodności z prawem. Można coś załatwić zgodnie z prawem, a mimo tego udowodnić swoje chamstwo, pazerność i inne niezbyt pochlebne cechy, bo prawo bywa głupie i ma dziury. Brawo dla tego pana.