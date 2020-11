Prezydent-elekt Joe Biden oddał hołd zmarłemu synowi: "Beau był jego OCZKIEM W GŁOWIE"

Joe Biden prezydentem. Zobacz nagranie z amerykańskich ulic

W sobotę Biden w końcu przemówił do swoich wyborców, którzy, według wstępnych danych, wybrali go na stanowisko głowy państwa. W poruszającej przemowie przeciwnik Trumpa podkreślił, że chce teraz rozpocząć proces "leczenia" amerykańskiego społeczeństwa , a jego celem jest w końcu łączyć, a nie dzielić. Jego słowa spotkały się oczywiście z podziwem jednych i sceptycyzmem pozostałych.

Co ciekawe, podczas spotkania z wyborcami Biden przemycił też cichy hołd dla swojego zmarłego syna, Beau . Nie jest tajemnicą, że 5 lat temu Joego Bidena spotkała ogromna tragedia, a jego pociecha zmarła po zdiagnozowaniu nowotworu mózgu . Choć Beau walczył o życie i do końca się nie poddawał, to niestety rak powrócił, a 46-latek zmarł pod koniec maja 2015 roku po zmaganiach z chorobą. Zostawił po sobie żonę Hallie i osierocił dwoje dzieci.

Joe wielokrotnie podkreślał, jak ważny był dla niego syn. Nic zatem dziwnego, że zdobył się na ważny gest i podczas spotkania z wyborcami z głośników wybrzmiała piosenka Sky Full of Stars z repertuaru zespołu Coldplay. Jak donosi People ma to szczególne znaczenie, ponieważ była to ulubiona piosenka Beau, do której Biden ma teraz ogromny sentyment.