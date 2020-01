Prokuratura żąda KASACJI wyroku uniewinniającego Piotra Najsztuba. Tym razem się nie wywinie?

Reguła 53 min. temu zgłoś do moderacji 126 5 Odpowiedz

Nic mu nie zrobią, bo Najsztub zna słynnego kacyka Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna, tak więc zadzwoni do niego, a ten z kolei zadzwoni do prokuratora i sprawa znowu zostanie umorzona. Jeżeli natomiast Najsztub będzie miał pecha i prokurator nie umorzy, to Neumann zadzwoni do sędziego w T-shirt OTUA POd togą, a ten już bez wątpienia uniewinni Najsztuba – trzeci, czy też czwarty raz z rzędu. Reguła Neumanna nadal obowiązuje!