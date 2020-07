Promienna Małgorzata Rozenek chwali się nowym pojazdem Henia za ponad 5 tysięcy złotych! Fanka: "PO CO KOMU DWA WÓZKI?"

Wózek nr 2. Ten wybierał mój mąż. Ma do niego jeszcze fotelik samochodowy i nosidło. Twierdzi, że to sportowy model, w przeciwieństwie do mojego białego wózka - oznajmiła Gosia. I coś w tym jest: to bardzo lekki i zwinny wózek. Do prowadzenia dosłownie jedną ręką. Łatwy do składania i intuicyjny w obsłudze. To co najbardziej podoba się Radziowi to chyba jego nazwa - rebelious. Fajnie mieć wybór.