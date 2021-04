Promienna Małgorzata Rozenek pozuje z kwiatami. Internautka kąśliwie: "Ktoś nam się POSTARZAŁ"

xxx 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jak wygląda to jednemu może się podobać innemu nie. Stać ją to wygląda jak chce. Ale ten "jej" program to jedna wielka reklama. Na bank nie używa farby sklepowej tylko chodzi do fryzjera. A te całe zabiegi no to też nie wiadomo czy coś dają, bo po pani która je wykonywała tego nie widać, a na to się czesto umówmy patrzy.