Promienna Marcelina Zawadzka i jej SAMOCHÓD pozdrawiają z pola rzepaku. Fani komentują: "SŁABO" (ZDJĘCIA)

Jesli obnizymy podatki po rzadch pisu to nie bedzie wplywow do budzetu takich aby odzyskac to co staracilismy przez lata ich rzadow. Za PO nie bylo 500 plus, nie bylo rozdawania socjalu na lewo i prawo, nikt nie negowal organizacji pozarzadowych za ich pomic w zbiorkach pieniedzy, nikt nie urtudnial prowadzenia biznesu a nasza gospodarka byla na najwyzszym poziomie od wielu lat. Firmy kwitly, kraj mial dotacje UE i budowano nowe firmy, drogi, boiska, kazda firma miala sie dobrze. Rzad nie przeszkadzal w naszej codzinnosci a ten kto pracowal to mial ten kto sie obijal klepal biede. Bylo sparwiedliwie. A tacy jak Ty chca albo pisu i socjalu albo skrajnej prawicy i zniesienia podatkow. To ja sie pytam Ciebie za Boskaa skad Polska bedzie miala pieniadze aby wyjsc z pogranicza bankructwa jakie mamy za pis?