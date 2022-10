Przedsiębiorcza Edyta Górniak ogłasza, że chętnie WYNAJMIE zakopiańską WILLĘ! Skusicie się?

W miniony weekend Edyta Górniak nieoczekiwanie odniosła się do plotek o tym, że nie zamierza wrócić do Zakopanego. Diwa poinformowała "zazdrośników, którzy z nudów wymyślają bzdury" , że jej zakopiańską chatę można wynająć , ale tylko na czas, gdy pozostanie w podróży.

Gwiazda zaanonsowała, że jest możliwość wynajęcia całej górskiej willi lub jednego z czterech pięter. Dodała, że to "najbardziej niezwykłe miejsce w Polsce" . Przekonała was?

Pozdrawiam zazdrośników. Jeśli bardzo was interesuje temat domu, to powiem coś publicznie, czego nie powinnam robić, ale powiem . Jeśli ktoś chciałby mój dom wynająć na czas, w którym jestem w podróży, dopóki nie wrócę, można go wynająć w całości albo oddzielne piętra — są tam cztery piętra. Więc podaję wam numer telefonu - rozpoczęła ogłoszenie celebrytka.

Nie ma tam moich prywatnych książek, choć może kilka jest. Jeśli chcielibyście na chwilę schować się przed światem zewnętrznym to, to jest faktycznie najbardziej niezwykłe miejsce, jakie odkryłam w Polsce, więc jeśli potrzebujecie poczytać, pomedytować, wyciszyć się, wypocząć, afirmować to, to jest właśnie to miejsce - zapewniła artystka.