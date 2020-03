Przedsiębiorcza uczestniczka "Ex na plaży" sprzedaje… MASECZKI CHIRURGICZNE! Po 1 euro za sztukę

Bartek 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Ma kontakty do hurtowni i producentów to wystawia ofertę. To teraz Ci którzy sprzedają produkty antywirusowe to zli ludzie ?! Bardzo dobrze robi, w aptekach nie można kupić a u niej można, gratuluje kontaktów i przedsiębiorczości