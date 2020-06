Przerażona Monika Zamachowska podsumowuje wyniki wyborów: "Prawie 7% dorosłych przedstawicieli mojego narodu to FASZYŚCI"

analfabeta 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pani Moniko czy Pani wie naprawdę co to znaczy Faszyzm ?, proszę przestudiować to słówo zanim Pani go użyje. Głupota i niewiedza jest złem !!! Jeżeli chodzi o zmuszanie innych to niech pani dokładnie przeczyta co napisałem. Pani Moniko to są tylko fakty. Proszę dokładnie przestudiować ruchy LGBT od początku. Na samym początku były tylko słowa ' Rodzina to coś przestarzałego i nieaktualnego, liczą sie związki i relacje, później było musimy zalegalizować nasze związki, następnie było musimy żądać slubów kościelnych, następnie doszło do żądań o adopcję, teraz ostatnio zaczynają żądać żeby już nie nazywać ich relacją czy związkiem tylko rodziną. Tak samo z ideologią Gender. Teraz ruch LGBT logicznie myśląc będzie chciał aby mężczyznom odcinać siusiaki i przyszywać je kobietom. Pani Moniko jak napisałem głupota i niewiedza jest złem. Zanim coś napiszemy powinniśmy przestudiować cały temat. Geje i Lesbijki już dawno żyli w swoich relacjach i nikt nie reagował. Sprawy dziedziczenia można było rozwiązać prawnie bez najmniejszych problemów nie potrzeba było legalizowania związków ani ślubów. Więc jeżeli oni wracają do słowa rodzina to wiedzą w głębi duszy że coś jest nie tak. Pisze sie wszędzie że nie prowokują tylko chcą żyć, proszę obejrzec ich parady, szyderstwa do ludzi wierzących ataki w systemie demokratycznym !!! na osoby które mają inną filozofię życia i wiarę, wyzywają innych od homofobów i robią wszystko żeby ich zniszczyć, i jeszcze gorzej. Czy tak wygląda według Pani demokracja. Następnie będą rządali praw dla zoofili, i nekrofili i innych dewiacji. Taka jest prawda Pani Moniko.