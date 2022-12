Przeszedł 32 operacje i wydał PONAD MILION ZŁOTYCH, aby wyglądać jak Koreanka. Teraz chce wszystko COFNĄĆ (FOTO)

Jagoda Wyrobe... 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Ale jak miał się udać do psychiatry, skoro wielu ludzi pewno mu mówiło, że to nie problem z głową a po prostu jest kobieta w ciele mężczyzny? Niestety wielu rodziców teraz zwłaszcza popycha dzieci w kierunku gender i homo. Widzę to w rodzinie. Robią zupełnie beż refleksyjnie. Byleby ich dziecko nie było chrześcijaninem. Niech będzie bi, homo, trans, cokolwiek, bo jak będzie normalny to jeszcze okaże się że wierzy w Pana Boga, a to im by przeszkadzało najbardziej.