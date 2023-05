Przygnębiona Kinga Rusin spaceruje z mamą i markotnym Czarkiem. Na Powiśle przyjechała porsche za 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

O co chodzi? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 366 107 Odpowiedz

Od kilku dobrych lat piszecie o tym samym Porsche, podkreślając że jest warte 300 tysięcy. Otóż nie. Samochód (każdy) traci na wartości już w momencie kiedy wyjeżdża z salonu więc to Porsche już dawno nie jest tyle warte. Po drugie czy ona komuś z was wyjęła te pieniądze z portfela? O co wam chodzi. Zarobiła na ten samochód więc ma. Tak wygląda świat - jedni mają więcej inni mnie. Tak było jest i będzie. Przestańmy zatem zazdrościć i zacznijmy robić coś żeby nam też żyło się lepiej.