Przyjaciel Kamila Durczoka o ostatnich dniach jego życia: "ŹLE WYGLĄDAŁ. Widać było, że choruje"

Wieści o nagłej śmierci 53-letniego Kamila Durczoka zelektryzowały w ostatni wtorek opinię publiczną. Dziennikarza w ciężkim stanie przewieziono do jednego z katowickich szpitali. Niestety, mimo wszelkich starań lekarzy mężczyzna zmarł. Jak podano później do wiadomości, był to wynik "zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia".