Przyjaciele wspierają Magdę Stępień po jej poruszającym wpisie: "Jak coś, zawsze JESTEŚMY DLA CIEBIE"

Gaja 37 min. temu zgłoś do moderacji 50 11 Odpowiedz

Przyjaciele!!??? Smiechu warte! Czekali,az ona na insta sie odezwie i dla nich to jest jej powrot do normalnosci!! SErio!?Ciekawe,ktora z tych przyjaciolek do niej juz zadzwonila lub wpadla do domu bez zapowiedzi by pogadac, pomilczec, wysluchac, przytulic, wypic razem kawe, zaproponowac krotki spacer!!?? Wszyscy do tej pory mieli ja gdzies,a teraz wielkie przyjaciolki, lansujace sie na jej tragedii!! WSTYD i HanBa!