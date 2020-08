Przykładna mama Małgorzata Rozenek odsłania kulisy wyprawy z Heniem: "Pozdrawiamy ze spaceru" (FOTO)

Nie ma natomiast tego złego, co by na dobre nie wyszło. Grafik Małgorzaty Rozenek i tak jest już napięty do granic możliwości. Każda chwila wolnego czasu jest więc dla gwiazdy bezcenna. Zatroskana mama nie chce przecież stracić żadnej okazji do rozkoszowania się wonią stópek swego najmłodszego syna Henryka.