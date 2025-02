Przytulona do okna Heidi Klum zachwyca w czerwonej bieliźnie, pozując przed obiektywem młodszego o 17 lat męża

zgłoś do moderacji

Dlaczego pudelkowicze nie krytykują ponad 50 letniej kobiety pokazującej swojej ciało na lewo i prawo? Jeżeli byłaby to 20,25 czy 30 latka hejt wylewałby się strumieniami. Jeszcze parę godzin temu był artykuł o 27 letniej influ która zrobiła imprezę w stylu nastoletnim i komentarze że jest infantylna. Heidi mająca 51 lat, zachowująca się jak 20 latka jest okej? Super są te wasze podwójne standardy. Wytykacie luz i zabawę młodym kobietom a klaskacie jak to samo robią mocno dojrzałe kobiety którym takie zachowanie nie przystoi. Jesteście ostro zaburzone i dla was białe jest czarne a czarne białe.