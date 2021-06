Pstrokata Agata Duda w towarzystwie męża promuje bezpieczne wakacje w sukni w kaktusy (ZDJĘCIA)

W piątek Andrzej Duda wraz z małżonką pojawili się na evencie inaugurującym akcję Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego głowa państwa i pierwsza dama spotkali się z najmłodszymi i ich opiekunami, by przedstawić im najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku oraz korzystania z internetu. Zaproszeni goście mieli okazję spotkać się z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa oraz wysłuchać minikoncertu ambasadorki akcji - Viki Gabor.

Uwagę podczas wydarzenia bez wątpienia zwracał ubiór Agaty Dudy. Pierwsza dama znana jest z zamiłowania do klasycznych fasonów i często stawia na raczej zachowawcze stylizacje. Małżonka prezydenta okazjonalnie pozwala sobie jednak na modowe szaleństwa . I tak zasady bezpiecznego wypoczynku Agata Duda promowała w długiej, pstrokatej sukni w czarno-białe pasy dodatkowo ozdobionej kwiatami oraz kaktusami. Kreację uzupełniła klasycznymi szpilkami oraz minimalistyczną biżuterią.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka zdalna nauka w domu to było dla was poważne wyzwanie i pewnie też brakowało wam bezpośrednich spotkań z rówieśnikami. Dlatego bardzo byśmy chcieli, żeby dzisiejsze spotkanie pozwoliło wam nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności, ale z drugiej strony, żeby było też okazją do zawarcia nowych znajomości - mówiła pierwsza dama.