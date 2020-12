Agata Duda wspiera zbiórkę na leczenie chorego chłopca. Przekazała na aukcję naszyjnik

Przez lata rezydentury męża w Pałacu Prezydenckim Agata Duda zdążyła już przyzwyczaić Polaków do swojego milczenia w obliczu wielu palących społecznych problemów. Niedawno w obliczu Strajku Kobiet pierwsza dama wyjątkowo postanowiła jednak zabrać głos i przyznała, że ma poważne wątpliwości, czy Polki powinny być zmuszane do heroizmu. Tuż po jej słowach opinia publiczna szybko dopatrzyła się też innego możliwego wyrazu poparcia dla manifestujących.

W końcu za sprawą córek sąsiadów rodziny wiadomość o zbiórce dotarła do Pałacu Prezydenckiego. W rozmowie z Faktem ojciec Mikołaja nie ukrywał, że do tej pory małżonkowie wysyłali wiele próśb o pomoc do znanych osób, niestety bezskutecznych. Pierwsza dama przekazała jednak na licytację jeden ze swoich naszyjników, do którego dołączyła także krótki liścik z podziękowaniami dla szczęśliwca, któremu uda się go nabyć.