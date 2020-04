PUDELKO #18. Fagata w OSTATNIM WYWIADZIE przed rozstaniem ze Stuu: "Wniósł do mojego życia radość"

Do jednych z najpopularniejszych twórców internetowych bez dwóch zdań należy obecnie Stuu. Burtonowi udało się zgromadzić na kanale w serwisie YouTube już ponad cztery miliony widzów. Sporo zainteresowania budzi również życie prywatne youtubera. Stuart przez kilka ostatnich miesięcy spotykał się z Agatą Fąk. Choć z początku żadne z nich nie potwierdzało związku, z czasem stali się stałymi bywalcami w social mediach u swoich drugich połówek. Agata dość prędko zaczęła też występować w filmikach Stuu, które nie tylko były "prankami", ale również i relacjami z romantycznych wyjazdów pary. Stuu i Agata stali się nierozłączni, do tego stopnia, że Burton towarzyszył Agacie nawet podczas nagrań do naszego programu Pudelko.