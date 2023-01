"Pytanie na Śniadanie" bierze się za temat mszy świętych w GRZE KOMPUTEROWEJ! Ida Nowakowska lęka się o przyszłość spowiedzi

Noni 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Spowiedź dzieci to przemoc, nie przekonacie mnie, że jest inaczej. Do dziś pamiętam jaki strach i okropny wstyd czułam, kiedy musiałam iść opowiadać obcemu chłopu o swoich "grzechach". W okresie dorastania to był horror. Wszystko, co było naturalne kościół przedstawiał jako grzeszne i paskudne. Bałam się piekła jeśli nie pójdę do spowiedzi, bałam się samej spowiedzi tak samo. Pamiętam, jak podpytywali w konfesjonale, że co to znaczy nieczyste myśli, za ogólnie, mówić dokładnie. Na szczęście moja córka będzie już od tego wolna.