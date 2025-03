Quebonafide ogłosił DRUGI "ostatni" koncert, a fani wściekli: "Dodatkowa data dzień wcześniej? To KPINA i brak szacunku!"

Quebo wyprzedał PGE Narodowy w mgnieniu oka. Ogłoszono drugi "ostatni" koncert

Quebonafide OSTATNI KONCERT (AKT II – DODATKOWY TERMIN) odbędzie się 27.06.2025 i będzie to dokładnie ten sam koncert co w dniu 28.06.2025 . Przedsprzedaż biletów będzie możliwa wyłącznie dla posiadaczy biletów na Wydarzenie ONLINE z I, II i III puli, którzy jeszcze nie wykorzystali swoich kodów dostępowych w ramach przedsprzedaży w dniu 13.03.2025. Przedsprzedaż rozpocznie się dnia 14.03.2025 o godz 14:00 i potrwa przez 48h lub do wyczerpania puli biletów. Sprzedaż regularna została zaplanowana na 17.03.2025 godz. 12:00, jednak tak jak w przypadku pierwszej przedsprzedaży, jeśli bilety zostaną wyprzedane, nie będzie możliwe zakupienie ich w sprzedaży regularnej. Zainteresowanie koncertami Quebonafide jest rekordowe, dlatego też dodatkowy koncert na PGE Narodowym wciąż nie gwarantuje zakupu biletów przez każdego użytkownika w ramach przedsprzedaży - obowiązuje kolejność dokonywanych transakcji w ramach dostępnych miejsc - czytamy w oświadczeniu organizatora.

Fani Quebonafide są wściekli. Chodzi o dodatkowy koncert i zamieszanie w związku zakupem biletów

Kupiłam bilet z pierwszej puli, musiałam zjeść w ch*j nerwów na kupowaniu w dzisiejszej przedsprzedaży i jeszcze mam mieć koncert na PGE DZIEŃ PO KONCERCIE, KTÓRY ZOSTAŁ DODANY? Wy się dobrze czujecie?; Dodatkowy koncert dzień przed planowanym pierwszym koncertem to absurd szczerze; Ja myślałem że "ostatni koncert" jest w liczbie pojedynczej; Trochę brak szacunku; To jest chyba jakiś żart. Całe to wydarzenie w tym momencie straciło jakikolwiek sens. Nie po to kupiłam bilety na OSTATNI koncert Quebo, żeby dzień wcześniej wszystko zobaczyć na TikToku. To miało być JEDNO unikalne wydarzenie, a wy zrobiliście z tego maszynkę do robienia pieniędzy. Serio odechciało mi się jechać na ten koncert,a byłam mega podjarana; To jest bardzo nie fair. Mogliście powiedzieć wcześniej, to wiele osób oszczędziłoby sobie nerwy - czytamy na Instagramie organizatora koncertów.