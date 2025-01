Radosław Majdan przyznał się do poprawiania urody: "To jest jedyne, co robię"

Radosław Majdan jest stałym bywalcem klinik medycyny estetycznej

Mąż Małgorzaty Rozenek , której twarz wyraźnie ewoluowała na przestrzeni całej jej medialnej kariery, w rozmowie ze Światem Gwiazd podkreślił, że nie czuje się upoważniony choćby do sugerowania, jakie części ciała powinna skorygować jego żona. Chętnie sięgająca po pomoc profesjonalnych chirurgów prezenterka przyznała się do różnych zabiegów, m.in. powiększania biustu .

Ja do końca nie rozumiem takiego stwierdzenia: "starzejmy się z godnością". Myślę, że każdy musi się starzeć według własnego podejścia do życia, według własnej filozofii życiowej i myślę, że jeżeli ktoś wygląda w wieku czterdziestu kilku lat na dużo młodszą osobę, a nie jest to naciągane, nie jest to sztuczne, a tak wygląda moja żona - świetnie - to myślę, że nikt nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu - powiedział.