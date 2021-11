Radosław Majdan szczerze o blaskach i cieniach późnego ojcostwa: "Mam dni, że jestem WRAKIEM CZŁOWIEKA"

Ja jestem strasznie szczęśliwy, że urodził się Henio, że mam rodzinę. To jest dla mnie reset. To jest coś, co powoduje, że przyjeżdżając do domu z kolejnego wyjazdu meczowego, kiedy się przygotowuję do meczu i Heniu rozrzuca mi moje notatki, to po prostu się z tego śmieję. Na szczęście ogląda ze mną mecze, co jest fenomenalne i niewiarygodne, jak dzieci dziedziczą w genach po swoich rodzicach pewne rzeczy. Powinniśmy sobie znaleźć coś takiego, co nas resetuje z tej gonitwy.