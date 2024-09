Rafał Brzozowski dostał fuchę NA KARAIBACH. Wiadomo, ile może zarobić

Część twarzy z TVP szybko znalazła pracę u konkurencji. Inni natomiast cieszyli się długimi wakacjami. Do tej drugiej grupy zalicza się między innymi Rafał Brzozowski , który jeszcze do niedawna prowadził programy, takie jak "Koło fortuny" czy "Jaka to melodia?" . Szczęście się do niego w końcu uśmiechnęło.

Rafał Brzozowski będzie śpiewać na statkach

W najbliższym czasie czeka mnie dużo wyjazdów zagranicznych i mówię tu o wyjazdach zawodowych. Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, do tego będę występował na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. Zaś w grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach. Przyznam, że w USA będę teraz spędzał dużo czasu i będę tam dużo grał. Dużo rzeczy się teraz otwiera, miałem nawet propozycję wyjazdu i gry w Peru, ale nie udało się zgrać terminów. To właśnie pokazuje, że gdy jedne drzwi się zamykają i niektórym wydaje się, że to jakaś tragedia, to drugie się otwierają. Uważam, że wszystko jest w życiu po coś potrzebne - wyznał Rafał Brzozowski w rozmowie z "Faktem".