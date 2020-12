Rafał Grabias PRZERYWA MILCZENIE! "Życie toczy się dalej"

Historia związku znanych z Królowych Życia Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa z powodzeniem mogłaby służyć jako inspiracja do scenariusza telenoweli. W poniedziałkową noc projektant futer ogłosił, że od przeszło dwóch lat związany jest z tajemniczym Kamilem - który wcześniej przedstawiany był jako jego prześladowca. Co ciekawe jeszcze na tydzień przed szokującym wyznaniem, Gabriel i Rafał zafundowali sobie świąteczną sesję, podczas której beztrosko stroili choinkę i piekli pierniczki.

Według naszego informatora Rafał przez wiele lat miał być na utrzymaniu Gabriela . Wygląda jednak na to, że "król życia" nie zamierza rozpaczać po rozpadzie związku z "Versace z Głogowa". W piątek Grabias zamieścił na swoim instagramowym profilu fotografię na łonie natury. Pozowanie między drzewami skłoniło celebrytę do wymownej refleksji.

Grabias mógł liczyć na wsparcie fanów - wirtualne całusy przesłała mu nawet sama Gosia Andrzejewicz. Wielu komentujących postanowiło też pocieszyć Rafała w obliczu medialnej afery, wychwalając go wręcz pod same niebiosa - i subtelnie dogryzając przy tym Gabrielowi.

Jesteś przystojniejszy, bardziej wrażliwy (...) Jesteś wizytówką dobrego smaku i klasy. Gabriel stracił wyjątkową partię i wiesz co? Nikt nie dorasta Ci do pięt (...) - zachwalała "króla życia" jedna z internautek.

(...) Zna pan swoją wartość i niech do ekspartner żałuje (...) - dodała kolejna.

(...) Musisz wyjść do ludzi, klubów. Jeszcze będziesz szczęśliwy. Nie zdziwi mnie, jak za jakiś czas Gabriel będzie chciał do siebie wrócić.

Póki co, Seweryn zdaje się jednak nie zaprzątać sobie głowy ewentualnym powrotem do byłego partnera. W sobotę Gabriel wraz z mamą wybrał się na przykład na zakupy, aby sprawić jej idealną kuchenkę do pichcenia świątecznych potraw.