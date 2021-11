Rajskie wakacje Julii Wieniawy na Malediwach. Wiemy, ile kosztuje jej hotel!

Listopadowe poniedziałki wyglądają nieco inaczej, kiedy ogląda się je z ciepłej plaży na Malediwach. To właśnie robi Julia Wieniawa, która między celebryckimi obowiązkami znalazła chwilę, by razem z mamą-menedżerką polecieć do Azji i tam celebrować życie ne jednej z tropikalnych wysp Oceanu Indyjskiego. Julka nie ociąga się i cały pobyt dokładnie relacjonuje fanom na Instagramie. No cóż, taka praca...