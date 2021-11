Julia Wieniawa celebruje życie na wakacjach Z MAMĄ: malediwska plaża, kieliszki przy basenie, wspólna joga... (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa już od dawna należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Grywa w filmach i serialach, pojawia się na ściankach i wytrwale relacjonuje codzienność na Instagramie, a wszyscy przecież wiemy, że żmudna walka o popularność bywa męcząca.

Teraz nadszedł czas na kolejny wyjazd, co Julka ogłosiła wszem wobec na Instastories. Nie trzymała długo fanów w niepewności i ogłosiła, że tym razem za cel obrała słoneczne Malediwy. Co ciekawe, w podróży nie towarzyszy jej "Nikuś", lecz mama Marta. Po relacji z samolotu celebrytka pochwaliła się tym, co czekało na nie po przylocie.