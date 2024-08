Ralf Schumacher zareagował na żale byłej żony, publikując prywatną rozmowę. Cora atakuje: "Jak ŻAŁOSNYM trzeba być..."

Justyna 11 min. temu zgłoś do moderacji 30 2 Odpowiedz

Ona ma rację i ma prawo czuć się wykorzystana. To jest świństwo, po którym nigdy nie odbuduje swojej pewności siebie i straciła z nim najlepsze lata życia, kiedy miała największe szanse ułożyć je sobie pomyślnie z kimś, kto jest hetero. On będąc gejem powinien być gejem i nie niszczyć psychicznie kobiety. Po co mu była żona? Jest Niemcem, w Niemczech od dawna bycie gejem nie jest problemem społecznym, na pewno w najmniejszym stopniu problem ewentualnego braku akceptacji nie dotyczy takich osób jak ich rodzina, tak bogatych. Mieszkam tu od dawna, wszyscy faceci geje, których znam, żyją tu całkowicie otwarcie, ich sędziwi sąsiedzi to nawet przyjęli jako zwykły element życia społecznego. Niewybaczalne co jej zrobił