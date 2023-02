Marcelina Zawadzka przyciąga spojrzenia w kreacji z WIELKIM KWIATEM (ZDJĘCIA)

Drzwi do kariery w show biznesie otworzyły Marcelinie Zawadzkiej wybory Miss Polonia, w których pochodzącej z Malborka modelce udało się zwyciężyć. Rok później, w 2012 roku reprezentowała nasz kraj na Miss Universe i jako pierwsza Polka od 1989 roku awansowała do finałowej "szesnastki". Ostatnio na Tik Toku pojawiło się archiwalne nagranie z tamtego okresu, gdzie wyraźnie widać, jak na przestrzeni lat zmieniła się celebrytka.

Wielki powrót Marceliny Zawadzkiej do telewizji po zwolnieniu z TVP

Jeszcze dwa lata temu Marcelina Zawadzka była jedną ze sztandarowych twarzy Telewizji Polskiej. Do czasu, aż niegdysiejsza prowadząca "Pytania na Śniadanie" została zamieszana w niesławną piramidę vatowską, za co zwolniono ją z hukiem. Celebrytka przez kilka miesięcy skazana była na bezrobocie, zmuszona dorabiać sobie na instagramowych współpracach. Szczęśliwie pomocną rękę wyciągnął do niej Polsat.